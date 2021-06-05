Бузулук, Оренбургская область, , 14:54 — REGNUM В Бузулуке Оренбургской области вечером 4 июня ввели режим ЧС муниципального характера. Причиной стало частичное обрушение ограждающих конструкций подпорной стены многоквартирных домов по улице Липовской. Об этом сообщает городская администрация.

В отделении ОНФ в Оренбургской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что уже полтора года бьют тревогу. Угроза безопасности граждан обострилась 3 июня. Стена еще больше ослабла и отклонилась от вертикали, отдельные участки выгнулись и упали во дворы частного сектора.

По словам общественников, железобетонная конструкция защищает три пятиэтажных дома от сползания по грунту. Процесс разрушение подпорной стены начался в 2019 году. Летом часть бетонных блоков упала на приусадебные участки частных домов на соседней улице Малыгина.

В мэрии Бузулука заявили, что 5 июня начнутся восстановительные работы.