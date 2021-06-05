Душанбе, , 14:34 — REGNUM Усовершенствовать правовую базу торгово-экономического сотрудничества между Таджикистаном и Афганистаном договорились участники бизнес-форума, прошедшего 4 июня в Душанбе, сообщает агентство «Авеста».

Участники мероприятие обсудили расширение и укрепление сотрудничества между компаниями Афганистана и Таджикистана, а также создание совместных предприятий и привлечение прямых инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Таджикистана и Афганистана планируют открыть международный логистический терминал на территории свободной экономической зоны «Пяндж» на таджикистанской территории.