Москва, , 14:33 — REGNUM Компания «АвтоВАЗ» временно остановит работу сборочных линий целого ряда моделей автомобилей из-за нехватки электронных компонентов. Об этом сообщает пресс-служба «АвоВАЗа».

С 7 по 9 июня будет остановлена линия №1 на которой собираются автомобили на базе платформы B0 (Lada Xray и Lada Largus). С 7 по 11 июня также будет прекращена работа сборочных линий №3 и №5. На этих линиях собираются автомобили Niva Legend и Lada Granta.

При этом «АвтоВАЗ» планирует нарастить производство на линиях, не затронутых нехваткой компонентов. В частности, это касается сборочных линий автомобилей семейств Lada Vesta и Lada Niva Travel.

Дефицит чипов для автомобильной промышленности возник на мировом рынке в конце 2020 года. Эксперты прогнозируют, что нехватка продлится до 2022 года.

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