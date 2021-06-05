Миннеаполис, США, , 14:35 — REGNUM Баскетбольный клуб североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» может обменять своего центрового из Доминиканской республики Карла-Энтони Таунса на боснийского центрового Юсуфа Нуркича и защитника Си Джея Макколлума из команды «Портленд Трэйл Блэйзерс». Об этом 5 июня сообщил обозреватель Стивен Эй Смит на видео, размещённом на странице Hoops Central в соцсети Twitter.

«Только что получил сообщение от достоверного источника. Он упомянул Карла-Энтони Таунса. Таунс может оказаться в «Портленде». «Миннесота» за это получит Нуркича и Макколлума», — сказал он.

Отметим, Карл-Энтони Таунс является первым номером драфта НБА 2015 года и провёл всю свою профессиональную карьеру в составе «Миннесоты». В сезоне-2020/2021 25-летний баскетболист принял участие в 50 матчах и набирал в них в среднем за матч по 24,8 очка и делал по 10,6 подбора.