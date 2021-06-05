Гатчина, Ленинградская область, , 14:28 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин открыл в Гатчине памятник российскому императору Александру III.

Памятник установлен на территории Гатчинского дворца, который был любимой резиденцией Александра III. Российский лидер возложил цветы к памятнику. Президенту памятник очень понравился.

«Супер! Скала, и человек-скала и по делам по своим, по характеру. Супер просто, здорово. Поздравляю авторов, художников. Просто поздравляют, это вот реально успех. Спасибо большое», — сказал Владимир Путин.

Также он отметил, что Александр III навсегда вошел в историю России за свои свершения.

«Это памятник государственному деятелю, имя которого навсегда вошло в историю России и связано с важными, значимыми свершениями. Хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в реализации проекта по созданию памятника!» — заявил Владимир Путин.

В церемонии открытия памятника также приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.