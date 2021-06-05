Тула, , 14:27 — REGNUM Лекция, посвящённая охотско-корейской популяции серого кита, состоялась в лектории ГУК ТО «Тульский областной экзотариум» 5 июня, во Всемирный день защиты окружающей среды, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Перед слушателями выступил натуралист, администратор сообщества Nature Science Александр Анофриев. Он рассказал о своих впечатлениях от встречи с гигантскими животными, о работе, которая ведётся учёными.

«В лекции я рассказал об охотско-корейской популяции серого кита, этим вопросом я занимаюсь последние три года. Слушатели узнали о самом животном, а также об одном гипотетическом дне экспедиции, занимающейся наблюдением за китами», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM сам Александр Анофриев.

Лекция проходила в «живом режиме», а также транслировалась онлайн. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы акции, в лектории, с учетом коронавирусных требований, удалось разместить 25 слушателей, ещё почти полторы тысячи человек послушали лекцию онлайн.