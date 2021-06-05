Прибайкальский район, Бурятия, 5 июня, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Во Всемирный день окружающей среды волонтёры очистили от мусора берег Байкала в Прибайкальском районе Бурятии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики, уборка прошла в рамках акции «Чистые берега Евразии».

Министерство природных ресурсов и экологии Бурятии vk.com/minprirody03 В акции приняли участие около 50 активистов

Организатором уже несколько лет является Ассоциация озерных регионов России. В республике спонсорами акции выступила ООО «Казачья Дружина» при поддержке Администрации СП «Туркинское» и минприроды.

«Общими усилиями участниками акции собрано порядка 600 кг мусора. Протяженность очистки прибрежной зоны составила 2,5 км», — уточнили в ведомстве.

Как отмечается, акция направлена на формирование экологической культуры и бережного отношения к водным объектам.

Читайте также: На Сахалине в рамках акции «Вода России» очистили побережье бухты Лососей