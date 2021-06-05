В Бурятии волонтёры очистили от мусора берег Байкала
Прибайкальский район, Бурятия, 5 июня, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Во Всемирный день окружающей среды волонтёры очистили от мусора берег Байкала в Прибайкальском районе Бурятии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики, уборка прошла в рамках акции «Чистые берега Евразии».
Организатором уже несколько лет является Ассоциация озерных регионов России. В республике спонсорами акции выступила ООО «Казачья Дружина» при поддержке Администрации СП «Туркинское» и минприроды.
«Общими усилиями участниками акции собрано порядка 600 кг мусора. Протяженность очистки прибрежной зоны составила 2,5 км», — уточнили в ведомстве.
Как отмечается, акция направлена на формирование экологической культуры и бережного отношения к водным объектам.
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