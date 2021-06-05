Оренбург, 5 июня, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Оренбург присоединился к всероссийской экологической акции «Вода России». Мероприятие прошло в Зауральной роще. В акции приняли участие более 700 волонтёров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе акции «Вода России».

Пресс-служба акции «Вода России» Волонтёры акции в Оренбурге

Во Всемирный день защиты окружающей среды и День эколога, 5 июня, акция по уборке берегов Урала прошли одновременно в Оренбурге и Нур-Султане, что придало мероприятию международный статус. В столице Казахстана участниками экологического мероприятия стали более 700 человек.

Международный статус мероприятия был дополнен прямым телемостом «Оренбург — Нур-Султан», где эко-волонтёры обеих стран поприветствовали друг друга.

Пресс-служба акции «Вода России» Экологическая акция в Нур-Султане

Идеолог и создатель акции «Вода России» Илья Разбаш отметил, что сегодня, 5 июня, по всей России проходят более 400 мероприятий по уборке берегов. Присоединиться к акции могут все желающие — как в качестве организаторов, так и участников. «Более того, мы дарим наборы волонтера — для этого нужно зарегистрироваться на сайте Берегдобрыхдел.рф. А победители поедут с экологической экспедицией на Байкал!», — сказал он.

В Оренбурге 5 июня от мусора очистили береговую зону парка «Зауральная роща» протяженностью более 1 км. Вывезено 10 кубометров смешанного мусора, 80 кг пластика, 60 кг стекла и 250 кг металла.

Добавим, акция «Вода России» объединяет волонтёров со всей страны и проходит в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Всего в 2021 году пройдет более 11 тысяч мероприятий по очистке берегов водоемов — от Калининграда до Владивостока.