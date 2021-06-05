Москва, , 14:21 — REGNUM Сервис поиска работы SuperJob провел опрос на тему законодательных ограничений использования электросамокатов в городах. Выяснилось, что 49% опрошенных выступают за законодательные ограничения для вождения электросамокатов.

Против таких мер выступили только 23%. Ещё 28% не смогли сформулировать свою точку зрения по данному вопросу.

Напомним, что в последние месяцы в обществе идет дискуссия на тему регулирования вождения электросамокатов, которые стали широко распространяться в крупных российских городах. В связи с этим участились случаи наезда самокатов на пешеходов.

Власти обсуждают различные варианты регулирования использования электросамокатов. В частности, электросамокаты могут приравнять транспортным средствам и заставить ездить только по дорогам общего пользования с запретом выезда на тротуары. Предлагается ввести отдельные категории прав для управления электросамокатом.