Загреб, , 17:48 — REGNUM Министерство здравоохранения Хорватии 5 июня подтвердило, что оно начало поставлять пожертвования в размере 50 000 доз вакцины от коронавируса в соседние страны — Боснию и Герцеговину, Черногорию и Республику Косово. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

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Пожертвование будет предоставлено к 7 июня и в общей сложности содержит 50 000 доз вакцины, из которых 30 000 доз предназначены для Боснии и Герцеговины.

По 10 000 доз будет поставлено Черногории и Республике Косово. Около месяца назад правительство Хорватии приняло решение направить гуманитарную помощь в Боснию и Герцеговину, Черногорию и Республику Косово.

Из 30 000 доз вакцины «AstraZeneca», которая будет находиться в Боснии и Герцеговине, 15 000 доз предназначены для Университетской клинической больницы в Мостаре, а другие 15 000 доз — для соответствующих медицинских учреждений в Боснии и Герцеговине.