Порту, Португалия, , 14:21 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Порту» Сержиу Консейсау продлил контракт со своей командой. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба португальской команды.

Уточняется, что новое соглашение между «Порту» и 46-летним специалистом рассчитано до 2024 года.

При этом ранее появилась информация о том, что в услугах тренера заинтересованы такие клубы, как миланский «Интер» и «Наполи».

Отметим, Сержиу Консейсау является главным тренером «Порту» с 2017 года и под его руководством она дважды стала чемпионом и победителем Суперкубка Португалии и один выиграла Кубок страны. В нынешнем сезоне «Порту» финишировал на втором месте национального чемпионата Португалии, уступив лиссабонскому «Спортингу».