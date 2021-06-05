Тирана, 5 июня 2021, 16:49 — REGNUM В МИД Албании 5 июня сообщили, что границы страны открыты для приема туристов — для въезда не будет никаких ограничений.
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На официальной странице МИД страны в социальной сети Facebook сообщается, что, в отличие от стран Евросоюза, Албания не будет требовать при въезде предъявления паспортов вакцинации или отрицательных результатов теста-ПЦР на коронавирус.
Напомним, согласно постановлению совета министров республики Албания № 214
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