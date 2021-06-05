Тирана, , 16:49 — REGNUM В МИД Албании 5 июня сообщили, что границы страны открыты для приема туристов — для въезда не будет никаких ограничений.

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На официальной странице МИД страны в социальной сети Facebook сообщается, что, в отличие от стран Евросоюза, Албания не будет требовать при въезде предъявления паспортов вакцинации или отрицательных результатов теста-ПЦР на коронавирус.

Напомним, согласно постановлению совета министров республики Албания № 214 от 25.03.2021 года, с 01 апреля по 31 декабря 2021 года, всем гражданам Российской Федерации разрешен безвизовый въезд на территорию Албании для туристических и частных поездок длительностью до 90 дней.

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