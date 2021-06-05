Оренбург, , 14:29 — REGNUM В Оренбурге на берегу Урала в Зауральной роще сегодня, 5 июня, прошла акция, посвящённая Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога в России. Волонтёры, экоактивисты, неравнодушные граждане при поддержке правительства Оренбургской области собрались вместе и навели порядок в прибрежной полосе. Так регион присоединился к Всероссийской акции «Вода России», которая является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», сообщает пресс-служба правительства Оренбуржья.

Участники всероссийской акции «Вода России» Orenburg-gov.ru

Почётными гостями и активными участниками акции в областном центре стали директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш, руководитель РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Галидулла Азидуллин и постоянный амбассадор акции «Вода России», актриса, телеведущая Юлия Михалкова.

От имени губернатора и правительства области участников акции приветствовала вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

«Мы можем гордиться тем, что живем на берегу третьей реки Европы — нашего замечательного Урала, протяженностью 2,5 тысячи километров. Сегодняшняя акция — это действительно отличная история. Мы все состоим из воды, и если наша река будет чище, то и наша жизнь будет чище», — отметила она.

Глава казахстанской делегации Галидулла Азидулин подчеркнул, что экологическая акция «Вода России» выходит на международный уровень. Трансграничная река Урал является основной водной артерией в двух областях Казахстана, поэтому столь необходимая акция по уборке побережья проходит одновременно также на казахстанской территории.

Министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александр Самбурский рассказал о традициях акции и ее нынешних участниках.

«Во-первых, хотелось бы поздравить всех с Днем эколога. Мы все, каждый человек, зависим от экологии. И каждый может внести свой вклад в экологическое благополучие. Приятно видеть так много участников акции «Вода России». Она проводится в Оренбуржье уже седьмой год подряд. Мы всегда входим в двадцатку ведущих регионов по проведению этой акции. За последние два года ее поддержали порядка 5 тысяч жителей региона. Силами добровольцев убрано около 300 км береговой зоны. Но впервые акция проводится в День эколога — это изумительное совпадение. И сегодня мероприятия акции «Вода России» проводятся во всех 15 муниципальных образованиях Оренбуржья, по территории которых протекает река Урал», — отметил глава минприроды.

Он выразил слова благодарности в адрес участников акции из Казахстана, которые понимают, что проблемы трансграничной реки — это общие проблемы. «Своей сегодняшней работой мы можем совместно внести вклад в улучшение экологического состояния Урала», — считает Самбурский.

«У нас большая страна, у нас больше 2,5 миллиона (!) рек. У нас огромные водные запасы, и мы гордимся этим. Но это накладывает на нас обязательства — сохранить воду России для наших детей и внуков. Сегодня вся страна, все 85 регионов начинают большую работу. В один только день 5 июня по России проходит порядка 400 экологических и природоохранных мероприятий. Мы приветствуем и жителей Казахстана, которые точно так же, с большим чувством относятся к нашей общей реке Урал», — подчеркнул идейный вдохновитель акции «Вода России» Илья Разбаш.

Амбассадор «Воды России» Юлия Михалкова отметила главный смысл сегодняшних событий. «Спасибо всем, кто сегодня принимает участие в акции, кто откликнулся на наш призыв. Именно так, только своими активными действиями мы можем проявить нашу любовь и заботу о природе», — она.

В рамках экологической акции на берегу Урала в Оренбурге навели порядок Orenburg-gov.ru

Вопросы сохранения экосистемы бассейна реки Урал на протяжении ряда лет остаются в актуальной региональной повестке. В настоящее время благодаря личному участию губернатора Оренбургской области Дениса Паслера проблематика выходит на федеральный уровень.

На прошедшем 27 мая Невском международной экологическом конгрессе глава региона обратился к сенаторам и депутатам Госдумы с просьбой поддержать программу по «Сохранению экосистемы бассейна реки Урал», чтобы Оренбуржье могло приступить к её реализации уже в 2022 году.

Денис Паслер стал участником круглого стола «Реки без границ: интегрированное управление водными ресурсами», на котором обсуждали вопросы управления ресурсами трансграничных водных объектов и стратегические ориентиры экологической политики. Глава Оренбуржья обратился к сенаторам и депутатам с просьбой утвердить до конца 2021 года федеральную программу по «Сохранению экосистемы бассейна реки Урал» в национальном проекте «Экология» — по аналогии с программой «Оздоровление Волги». «В этом случае мы сможем начать её реализацию уже в следующем году», — сказал Паслер, указав на сложившуюся наряжённую ситуацию с сохранением водных ресурсов Урала. Среди основных проблем — изменение гидрологического режима реки, иссушение пойменных озёр, понижение уровня грунтовых вод, уменьшение поверхностного стока. С 1970 года уровень реки снизился в три раза. Регион нуждается в новых и модернизированных очистных сооружениях, которые позволят в трое сократить долю загрязнённых сточных вод.

В продолжение темы 3 июня в Оренбурге состоялось заседание рабочей группы по бассейну реки Урал (Жайык) Совместной Российско-Казахстанской комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов. Обсуждался вопрос маловодности в бассейне реки Урал, которая началась в 2012 году по причине постепенной смены климата и традиционной для природы цикличности маловодных и многоводных лет.

На встрече с коллегами министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александр Самбурский пригласил всех принять участие в акции «Вода России» в рамках нацпроекта «Экология» по расчистке берегов Урала. Уже сегодня, 5 июня. эти планы были успешно реализованы по обе стороны границы.

Добавим, акция по очистке берегов водоёмов от мусора «Вода России» проводится с 2014 года. За семь лет она достигла статуса крупнейшей экологической инициативы России и с каждым годом собирает всё больше участников, теперь и за рубежом. Всего за время действия проект объединил почти 6 миллионов россиян из всех регионов страны, в том числе оренбуржцев. С начала 2021 года в мероприятиях акции «Вода России» приняли участие около 250 тысяч человек.