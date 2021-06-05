Вашингтон, , 14:05 — REGNUM Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) запустила строительство завода по производству чипов в США, заявил генеральный директор TSMC Сиси Вей на онлайн-симпозиуме. Об этом сообщает газета Nikkei Asia.

Новый завод TSMC будет построен в штате Аризона. Тайваньская компания планирует потратить на строительство и запуск этой площадки около $12 млрд. Ожидается, что завод будет запущен в 2024 году.

Получившее название Fab 21 предприятие будет производить интегральные микросхемы по технологическому процессу точность 5 нанометров. Подобные 5-нм чипы используются в процессорах последней линейки смартфонов iPhone американской компании Apple.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте в TSMC заявили, что из-за дефицита чипов компания может расширить производственные мощности будущего завода в штате Аризона.

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