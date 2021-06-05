Вашингтон, , 14:51 — REGNUM Американская модель Ким Кардашьян откровенно рассказала о ситуации, которая привела к разводу с рэпером Канье Уэстом. В последнем выпуске «Семейство Кардашьян» она обсуждает эту тему со своими сёстрами.

По словам Ким Кардашьян, она чувствует себя «полной неудачницей» из-за того, что её третий брак «развалился». Модель объяснила, что она не всегда могла быть рядом со своим мужем — это и стало причиной их развода. «У него должна быть жена, которая поддерживает каждое его движение, путешествует с ним и делает всё. А я не могу этого делать», — призналась она.

ИА REGNUM напоминает, что Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. В 2021 году модель подала на развод.

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