Анкара, , 17:49 — REGNUM В Турции, в соответствии с результатами 222 847 проведённых ПЦР-тестов, выявили 6169 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 552 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 4 июня.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 5 276 468, смертельных случаев — до 47 976.

Было объявлено, что общее количество случаев увеличилось до 5 276 468 человек, общее количество выздоровевших пациентов составило 7 617, уровень пневмонии у пациентов сохранилось на отметке 2,8%, а число тяжелобольных снизилось до 1283 человек.