Санкт-Петербург, , 13:57 — REGNUM Пожарные с помощью выдвижной лестницы спасли с балкона горящей коммунальной квартиры в Кировском районе Петербурга женщину с двумя детьми. Спасённые получили легкое отравление угарным газом. Всего в результате пожара пострадали четыре человека. Об этом 5 июня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сообщение о пожаре в квартире на проспекте Стачек, 46, поступило на пульт дежурной части 5 июня в 12:22 мск. Огонь охватил шестикомнатную коммунальную квартиру на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Горела обстановка одной комнаты и коридор.

Пострадали четыре человека. Мужчина получил ожоги тела 8%, доставлен в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. А также пострадали женщина 26 лет и два мальчика, трех и пяти лет.

«У детей легкое отравление угарным газом, в настоящий момент решается вопрос госпитализации», — добавили в пресс-службе.

Всего из дома были эвакуированы 15 человек.

«В 13:03 мск пожар удалось локализовать, а затем ликвидировать открытое горение. С балкона горящей квартиры спасены три человека из них двое детей», — уточнили в ведомстве.