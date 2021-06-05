Нур-Султан, , 13:48 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семье общественного деятеля и политика Мануры Ахметовой в связи с её смертью, сообщили в пресс-службе экс-президента.

«Она внесла большой вклад в процветание страны, особенно в развитие социальной сферы, культуры и искусства, образования и просвещения», — говорится в телеграмме соболезнования.

Манура Ахметова родилась в 1938 году в Качирском районе Павлодарской области. В разные годы возглавляла государственный комитет по культуре, работала в администрации президента и аппарате правительства, возглавляла Союз женщин Казахстана, а также занимала другие должности.