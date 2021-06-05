Красногорск, , 13:50 — REGNUM Берег реки Пахры возле села Ям в Домодедовском округе Подмосковья очищен от мусора волонтерами всероссийской акции по уборке берегов водоемов «Вода России». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 июня сообщили в пресс-службе Минприроды РФ.

Мероприятие было приурочено ко Дню эколога в России. Всего участники акции собрали свыше 20 кубических метров мусора, в том числе стеклянные и пластиковые бутылки, одноразовые пакеты, покрышки. В уборке приняли участие более 140 человек, которые очистили полтора километра берега реки.

«В мероприятии принял участие посол доброй воли программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и глава Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов совместно с заместителем руководителя Росводресурсов Наталией Сологуб, зампредседателя комитета СФ по аграрной политике Еленой Зленко, председателем совета депутатов городского округа Домодедово Леонидом Ковалевским, депутатом Мособлдумы Олегом Жолобовым, волонтерами, эко-активистами», — сообщили в Минприроды.

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