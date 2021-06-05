Москва, , 14:51 — REGNUM Сотрудники ДПС Москвы задержали рэпера Элджея и блогера Настю Ивлееву. Об этом звёздная пара сообщила в историях своих профилей в Instagram.

По словам Ивлеевой, они с мужем возвращались с церемонии вручения премии «МУЗ-ТВ», когда их остановили сотрудники дорожной полиции. Как признаётся блогер, это уже второй случай за последние два дня.

Добавим, что Ивлеева согласилась пройти обследование на алкотестере, при этом записывая весь процесс на камеру. Оборудование показало отсутствие алкоголя в организме блогера.

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