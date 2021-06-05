Калуга, , 14:45 — REGNUM Калужская область вновь вошла в десятку лидеров Национального экологического рейтинга регионов Российской Федерации, заняв восьмое место, сообщили 5 июня корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Национальный экологический рейтинг Иллюстрация министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов Российской Федерации» по итогам весны 2021 года. Комментируя результаты рейтинга, руководитель областного министерства природных ресурсов и экологии Владимир Жипа отметил: «Калужская область на протяжении последних шести месяцев входит в топ-10 наиболее благополучных регионов России по результатам мониторинга, который проводит «Зеленый патруль». Это свидетельствует о результативной и слаженной работе природоохранных ведомств, органов местного самоуправления и общественных организаций».

В десятку лидеров экилогического рейтинга также вошли: Москва и Санкт-Петербург, Тамбовская, Белгородская и Курская области, Республика Алтай, Чувашская республика, Алтайский край и Чукотский автономный округ.

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