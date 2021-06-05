Калуга, 5 июня, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Калужская область вновь вошла в десятку лидеров Национального экологического рейтинга регионов Российской Федерации, заняв восьмое место, сообщили 5 июня корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Иллюстрация министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Национальный экологический рейтинг

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов Российской Федерации» по итогам весны 2021 года. Комментируя результаты рейтинга, руководитель областного министерства природных ресурсов и экологии Владимир Жипа отметил: «Калужская область на протяжении последних шести месяцев входит в топ-10 наиболее благополучных регионов России по результатам мониторинга, который проводит «Зеленый патруль». Это свидетельствует о результативной и слаженной работе природоохранных ведомств, органов местного самоуправления и общественных организаций».

В десятку лидеров экилогического рейтинга также вошли: Москва и Санкт-Петербург, Тамбовская, Белгородская и Курская области, Республика Алтай, Чувашская республика, Алтайский край и Чукотский автономный округ.