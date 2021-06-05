Вашингтон, , 13:37 — REGNUM Хакеры получили доступ к компьютерным системам американского оператора трубопроводов Colonial Pipeline, взломав пароль от учётной записи одного из сотрудников. Об этом сообщил старший вице-президент специализирующейся на кибербезопасности компании Mandiant Чарльз Кармакал в интервью Bloomberg.

Специалист по кибербезопасности рассказал, что впервые хакеры получили доступ к сетям Colonial Pipeline 29 апреля. В этот день злоумышленникам удалось взломать пароль от сетевой учётной записи, которая использовалась сотрудником компании для удалённого доступа ко внутренним сетям.

Позже данные об этой учётной записи были обнаружены в базах утекших данных на хакерском форуме. Кармакал отметил, что у специалистов нет точной информации о том, как хакеры получили пароль от учётной записи одного из сотрудников Colonial Pipeline.

Компьютерные сети Colonial Pipeline подверглись масштабной кибератаке в начале мая. Из-за этой атаки компания была вынуждена закрыть крупнейшую в США трубопроводную систему для нефтепродуктов.

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