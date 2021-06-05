Санкт-Петербург, , 13:51 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял участие в центральном мероприятии Петербургского международного экономического форума — пленарном заседании. На нём к участникам форума обратился президент России Владимир Путин. Его выступление было посвящено вопросам социально-экономического развития страны и во многом — теме вакцинации населения от коронавируса.

Оренбургский губернатор выделил ряд тезисов главы государства, спроецировав их на ситуацию в Оренбуржье. В частности, по поводу иммунизации населения Паслер подчеркнул, что для региона задача по массовой вакцинации населения — одна из ключевых с самого момента появления вакцины. Всего в регионе на сегодняшний день от COVID-19 вакцинированы 240 тысяч оренбуржцев, из них больше 116 тысяч — жители старше 60 лет. Работают 72 пункта вакцинации.

Губернатор акцентировал внимание на отдельном блоке, посвященном теме инвестиционного развития регионов и поддержки бизнеса. По его словам, Владимир Путин отметил субъекты, где, несмотря на пандемию, продолжилась активная работа с потенциальными инвесторами. «К 2024-му в каждом регионе надо обеспечить прозрачные, предсказуемые и комфортные условия для инвесторов», — подчеркнул президент.

Оценивая ситуацию в Оренбургской области, Денис Паслер отметил, что для региона минувший (2020) год также стал временем усиления поддержки инвесторов. «Мы на два года увеличили срок льготы по налогу на имущество, на два года увеличен срок окупаемости средств, высвободившихся у инвестора в результате предоставления государственной поддержки в форме освобождения от уплаты налога на имущество организаций для областного бюджета, существенно расширены виды экономической деятельности, при осуществлении которых налогоплательщикам предоставляется право на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций. Реестр приоритетных инвестиционных проектов области в прошлом году пополнился еще четырьмя проектами. Общий объем инвестиций по ним больше 4,6 млрд рублей», — сказал он.

Глава области также обратил внимание на то, что Оренбуржье готовится к запуску особой экономической зоны. В рамках двух площадок в Оренбурге и Орске предприятиям, готовым реализовать свои проекты, будет предоставлена готовая промышленная инфраструктура, а все коммуникации будут подведены до участков резидентов.

На пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин поручил усилить программы содействия занятости в регионах, где высокая безработица. В Оренбургской области пик безработицы пришелся на сентябрь 2020 года, но сегодня ситуация постепенно стабилизируется.

«2020 год показал, насколько сильно рынок труда региона реагирует на состояние экономики. Но к сегодняшнему дню нам удалось снизить количество зарегистрированных безработных в 3,3 раза, а уровень безработицы — с 7,8 до 2,4%. За этот год перед правительством области стоит задача как минимум восстановить численность занятого населения до уровня 2019 года — до 888,9 тысячи человек. По темпам достижения этого показателя регион сейчас занимает третье место по России», — отметил Денис Паслер.