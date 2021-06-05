Лондон, , 13:31 — REGNUM Нидерландский полузащитник Марко ван Гинкел покинул лондонский футбольный клуб «Челси» на правах свободного агента. Об этом 5 июня сообщает Daily Mail.

При этом в минувшем сезоне 28-летний футболист выступал на правах аренды в клубе из Эйндховена ПСВ, а перед этим два года из-за травмы не выходил на игровое поле.

Отметим, Марко ван Гинкел перешел в состав «Челси» из команды из Арнема «Витесс» и за все это время сыграл за лондонский клуб только в четырех матчах. Также играл на правах аренды «Милан» в сезоне-2014/2015 и за «Сток Сити» в сезоне-2015/2016. Кроме этого, провел восемь матчей за сборную Нидерландов.