Москва, , 14:50 — REGNUM Российская группа Little Big выпустила новый мини-альбом с перепетыми хитами других исполнителей. Пользователи Сети не оценили последнюю работу коллектива.

Подписчики Little Big считают, что делать каверы на хиты было плохой идеей. Многие решили, что у группы «творческий кризис».

«Скатились», — коротко написал baranov.sergey.yurevich.

«Надо было честно признать, что у вас кризис и ничего не выпускать. Это позор, ребята», — обратился к музыкантам пользователь boiarishnik_morozova

«Зачем перепевать то, что уже неплохо спето?» — спрашивает annadelroy6.

«Видимо, совсем нечего петь… Кризис», — предположил пользователь elenadon8.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа Little Big стала обладателем премии «МУЗ-ТВ». Коллектив победил в номинации «Лучшая группа года».

Читайте ранее в этом сюжете: Little Big выпустила мини-альбом с перепетыми хитами