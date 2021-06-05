Москва, 5 июня 2021, 14:50 — REGNUM Российская группа Little Big выпустила новый мини-альбом с перепетыми хитами других исполнителей. Пользователи Сети не оценили последнюю работу коллектива.
Подписчики Little Big считают, что делать каверы на хиты было плохой идеей. Многие решили, что у группы «творческий кризис».
«Скатились», — коротко написал baranov.sergey.yurevich.
«Надо было честно признать, что у вас кризис и ничего не выпускать. Это позор, ребята», — обратился к музыкантам пользователь boiarishnik_morozova
«Зачем перепевать то, что уже неплохо спето?» — спрашивает annadelroy6.
«Видимо, совсем нечего петь… Кризис», — предположил пользователь elenadon8.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа Little Big стала обладателем премии «МУЗ-ТВ». Коллектив победил в номинации «Лучшая группа года».
Читайте ранее в этом сюжете: Little Big выпустила мини-альбом с перепетыми хитами