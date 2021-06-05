Бишкек, , 13:17 — REGNUM Жители пяти сёл в Киргизии, эвакуированные из-за роста напряженности на границе с Таджикистаном, вернутся домой. Об этом 5 июня заявил журналистам глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камычбек Ташиев.

По его словам, 4 июня переговоры с главой госкомиссии Таджикистана по приграничным вопросам генерал-полковником Саймумином Ятимовым оказались безрезультатными. «Поэтому мы вынуждены были эвакуировать жителей», — сказал Ташиев.

По его словам, 5 июня переговоры завершились положительно. Принят совместный протокол. Киргизская сторона отведет свои войска от границы, добавил глава ГКНБ.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня власти Киргизии эвакуировали жителей пяти сёл в Чон-Алайском районе Ошской области. Свои дома вынуждены были покинуть 8 тыс. человек.

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