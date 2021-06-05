Самара, , 13:25 — REGNUM Полузащитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Геннадий Киселёв покинул свою команду по истечении срока действия контракта. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба клуба из Самары.

«Наш клуб благодарит Геннадия Киселёва за выступления в составе нашей команды и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, 22-летний Геннадий Киселёв пришел в состав «Крыльев Советов» в 2016 году и играл в составе молодежного состава клуба, а также провел три игры в основном составе. В минувшем сезоне выступал на правах аренды за омскую команду «Иртыш» и принял участие в 31 матче Футбольной национальной лиги.