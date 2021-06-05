Москва, , 13:10 — REGNUM Российская навигационная система ГЛОНАСС позволит определять местоположение с точностью до 10 см после замены аппаратов в составе спутниковой группировки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Роскосмоса.

Материалы о долгосрочных перспективах развития системы ГЛОНАСС показывают, что после 2030 года спутниковая группировка начнёт дополняться аппаратами нового типа. В частности, в состав группировки смогут войти модернизированные высокоэллиптические спутники «ВКК», среднеорбитальные «Глонасс-КМ» и геостационарные «ГСО-М».

После поэтапного перевода системы ГЛОНАСС на спутники нового типа точность определения местоположения будет доведена до 0,1 метра. В настоящее время точность системы составляет 2,5 метра.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что точность системы ГЛОНАСС повысится до 1,3 метра после включения в состав орбитальной группировки спутников нового поколения «Глонасс-К2». Запуск первого спутника «Глонасс-К2» запланирован на четвёртый квартал 2021 года.

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