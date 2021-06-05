Москва, , 14:50 — REGNUM Российская группа Little Big представила мини-альбом с каверами на хиты различных исполнителей. Об этом участники коллектива сообщили в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CPsGUUjo6fp/

Для нового альбома Little Big перепели композицию Надежды Кадышевой «А я вовсе не колдунья» и хит группы Aqua — Barbie Girl. Всего в сборник вошли пять каверов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Little Big выпустила клип на свою версию исполнения песни Everybody американской группы Backstreet Boys. Композиция также вошла в новый мини-альбом.

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