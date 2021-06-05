Москва, , 13:47 — REGNUM Россия полностью зависит от импорта свободных от патогенной микрофлоры яиц для производства высококачественных вакцин, включая от COVID-19, так как в стране нет производящих такие яйца фабрик. Об этом 5 июня заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Есть специальные фабрики, которые производят эти яйца, но таких фабрик у нас в стране нет вообще. Яйцо, которое используется для производства вакцин, всё импортное», — сказал он в интервью РБК.

Также глава Россельхознадзора уточнил, что такие яйца необходимы не только для создания вакцин от коронавируса, но и для других применяемых в медицине вакцин.

Кроме того, Данкверт указал, что «в целом для страны не иметь своё производство яиц, свободных от патогенной микрофлоры, — это неправильно», так как этот данный вопрос является вопросом стратегического значения.

В то же время, глава Россельхознадзора добавил, что производство употребляемых в пищу яиц в России развито хорошо и «пищевые яйца у нас свои».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин эмоционально отреагировал на вопрос о том, использует ли Россия свою вакцины против коронавируса как геополитическое оружие.