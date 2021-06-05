Североуральск, Свердловская область, , 12:56 — REGNUM В поисках пропавшего на северном Урале девятилетнего мальчика задействованы почти 60 человек и 13 единиц техники. Об этом сообщает областное свердловское управление МЧС.

По данным ведомства, в составе тургруппы были 15 человек. Ребёнок во время спуска отпросился у своего отца спуститься самостоятельно, но когда остальные участники спустились, то не обнаружили его на стоянке. На турбазу «Крив» он также не вернулся.

Сотрудники МЧС России и полиции незамедлительно выехали на поиски. Также задействуют вертолёт Ми-8 МЧС России. Как сообщало ИА REGNUM, ребёнок пропал вечером 4 июня.

Следственный отдел по Североуральску ведёт доследственную проверку. Идёт осмотр места происшествия, также опрашивают граждан туристов. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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