Шагонар, Тува, , 12:55 — REGNUM В тувинском городе Шагонар в субботу, 5 июня ураганным ветром разрушены крыши зданий, оборваны провода, повреждены автомобили и другое имущество граждан. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил врио главы региона Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным республиканской службы гражданской обороны и ЧС, скорость ветра достигала 38 метров в секунду. Все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности. Жителям рекомендовано оставаться дома.

«Местным администрациям поручаю по мере возможности приступить к уборке упавших деревьев, ремонту крыш, восстановлению заборов и конструкций, пострадавших во время разгула стихии», — отметил глава республики.

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