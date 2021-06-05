Бишкек, , 12:50 — REGNUM В Бишкеке собственники некоторых маршрутных такси повысили стоимость проезда до 15 сомов (12,9 рубля), сообщили 5 июня в пресс-службе администрации столицы Киргизии.

В мэрии Бишкека напомнили, что тариф на проезд в общественном транспорте города составляет 10 сомов (8,6 рубля). В администрации призвали горожан отправлять фотографии с маршрутными такси, водители которых требуют повышенную плату за проезд.

Напомним, 2 июня в Бишкеке началась массовая забастовка водителей маршрутных такси, требующих поднять стоимость проезда до 15 сомов.

Администрация города запустила бесплатные автобусы, а также организовала охрану водителей, которые отказались принять участие в забастовке.

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