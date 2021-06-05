5 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 13:59 — REGNUM Заявление основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича о том, что уважает президента страны Александра Лукашенко, хотя и критиковал его, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 5 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича и его последствия»

"Всё, что нужно знать о современных мамкиных революционерах, прихваченных за задницу», — пишет Евгений И.

Многие пользователи оказались удивлены, с какой лёгкостью белорусские оппозиционеры сдают своих бывших коллег. Люди считают, что это говорит о низком моральном уровне данных граждан.

«Признался во всём и слил всех своих западных кураторов!» — написал Василий Ш.

Некоторые комментаторы считают, что Протасевич совершил правильный поступок, идя на сделку со следствием. Тем не менее граждане не считают, что это должно давать ему какие-либо серьёзные поблажки.

«Таки раскаялся! Ну, отчасти молодец, что не пытается дурачком прикидываться! Но в целом то, что он сотворил, это никак не оправдывает», — считает Мария З.

Открытка И я революционер!. 1917

Часть людей отметила, что подобные откровения, будучи в тюрьме, не являются достойными доказательствами. Люди считают, что слова Протасевича могли прозвучать в связи с сильным давлением и на самом деле правдой не являются.

«Да ну. По своей воле подобный бред говорить не станешь. Кстати, как бы кто ни относился к Навальному, а меня он много в чём не устраивает, тем не менее в России он на всех судах высказывал всё, что он хочет, и даже в колонии сейчас имеет возможность выражать своё мнение. Это для сравнения», — отметил Максим Б.

Ряд пользователей указал на то, что, несмотря даже на сказанное, после тюрьмы такие, как Протасевич, продолжат обливать помоями свою страну и желать иностранного вмешательства во внутренние дела государства.

«Ну, что не скажешь, чтобы не попасть под «расстрел». А стоит ему вырваться на волю, этой скользкой особи, так сразу начнёт с тройной силой и ненавистью гадить собственной стране и её людям», — поделилась своим мнением Людмила П.

Роман Протасевич Цитата из видео «Протасевич о своих кураторах, самолете Ryanair, Лукашенко, Ти» пользователя Телеканал ОНТ. youtube.com

Нашлись и те, кто порадовался, что внешний мир оказался не готов к открытиям из уст белорусского оппозиционера. Люди убеждены, что такие откровения уничтожают многолетнюю работу против Белоруссии со стороны Запада.

«Горжусь своей Белоруссией. Кто бы что ни говорил, но это выглядит очень достойно и красиво. Никто в мире при таком давлении извне не смог преподнести своих задержанных на общее обозрение. Концовка потрясающая. И главное, тишина пока. Наверное, обалдели в Литве. Да и во всём мире», — заметила Светлана Б.

Напомним, 3 июня основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич заявил, что уважает президента страны Александра Лукашенко, хотя и критиковал его.