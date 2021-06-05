Вашингтон, , 12:42 — REGNUM Продажи персональных компьютеров во всём мире по итогам первого квартала 2021 года выросли на 53,1% в годовом исчислении. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Canalys.

Рынок персональных компьютеров, включая планшеты и ноутбуки, показывает рост четвёртый квартал подряд. В первом квартале 2021 года во всём мире было продано 122,1 млн персональных компьютеров.

Наиболее существенный рост показали планшеты и хромбуки — компактные ноутбуки под управлением операционной системы Chorme OS. За первые три месяца в мире было продано 39,7 млн планшетов и 12 млн хромбуков, в сравнении с прошлым годом поставки выросли на 51,8% и 274,6% соответственно.

Лидером на рынке персональных компьютеров по итогам первого квартала 2021 года осталась китайская компания Lenovo с долей рынка 19,7%. В пятёрку крупнейших поставщиков также вошли Apple (доля рынка 18,1%), HP (15,8%), Dell (10,7%) и Samsung (8%).

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