5 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили мнение постпреда России при ЕС по поводу вероятного отключения РФ от SWIFT.

Артур Савин, , 13:57 — REGNUM Заявление постпреда России при ЕС Владимира Чижова о том, что если Россию отключат от SWIFT, для неё это не станет катастрофой, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 5 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Пластиковая карта Иван Шилов © ИА REGNUM

"Последствия такие: придётся тащить своё бренное тело в банк и менять пластиковую карту на «Мир», — считает Сергей М.

Многие пользователи считают, что история со SWIFT никак не касается простых людей. Граждане предполагают, что в случае отсутствия доступа к системе власть имущие и богачи не смогут удобным для себя способом оперировать большими суммами денег.

«Свифт это международные переводы, олигархи как обычно пекутся о выводе своих денег в офшоры, простым людям это до ламбады. Чтобы получить свои деревянные шегрики за рабский труд и набрать кредитов на всю жизнь этот SWIFT не нужен», — пишет Asura D.

Буржуй Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Некоторые комментаторы отметили, что SWIFT имеет слишком широкий спектр применения и его отключение не приведёт ни к чему хорошему. Люди уверены, что руководство компании будет сопротивляться попыткам «обесточить» Россию.

«Думаю, никто ничего отключать не будет. Слишком много завязано было на свифте. Хотя, конечно, готовыми надо быть ко всему», — поделилась своим мнением Анастасия К.

Часть людей уверена, что отключение Российской Федерации от данной системы не приведёт к драматическим последствиям. Граждане убеждены, что российское руководство уже создало подходящую альтернативу, которую применят, если это понадобится.

«Ничего страшного не будет. Свифт не система платежей, а система оповещения о платежах. Будет что-то другое, может не такое удобное. Но вряд ли. Свифт — коммерческая организация. Терять деньги ей крайне накладно», — заявила Татьяна А.

Ряд комментаторов предположил, что прекращение обслуживания SWIFT на территории России закончится попросту ещё большим отдалением нашего государства от Запада. И это, отмечают люди, не на пользу этому самому Западу.

Кредитные карты Alanyadk

«Ничего особенного не произойдёт, к этому событию уже подготовились все и заранее. Произойдёт ещё большее отдаление России от Запада», — предрекает Владимир Д.

Нашлись и те, кому не важен электронный способ денежных переводов. Люди считают, что наличные куда более надёжный и безопасный вид обмена.

«Да, закройте уже доступ к SWIFT и верните наличные. Меньше проблем будет. Кто вообще эти карты пластиковые придумал?» — задаётся вопросом Галина Г.

Напомним, 4 июня постпред России при ЕС Владимир Чижов в кулуарах ПМЭФ заявил РИА Новости, что если Россию отключат от SWIFT, для неё это не станет катастрофой.