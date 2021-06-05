Санкт-Петербург, 5 июня, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Псковской области в ближайшем будущем будет решена проблема с доступом к сотовой связи и мобильному интернету для населения отдаленных населенных пунктов региона. На ПМЭФ в Петербурге губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент компании МТС Вячеслав Николаев договорились о совместном развитии цифровой инфраструктуры региона.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ-2021

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Как рассказал губернатор, в рамках соглашения в отдаленных уголках Псковщины будет установлено порядка ста вышек сотовой связи, это обеспечит телефонную связь и интернет для жителей региона. В рамках соглашения МТС намерена инвестировать в развитие инфраструктуры Псковской области 600 млн рублей до конца 2023 года.

Ранее в ходе визита в Псковскую область главы правительства РФ Михаила Мишустина местные жители пожаловались на отсутствие доступа к мобильной связи и интернету в целом ряде населенных пунктов региона. Премьер обещал помочь с решением этой проблемы.

Также на ПМЭФ-2021 Псковская область заключила соглашение с инвесторами о создании производства нетканых материалов в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Моглино» под Псковом. Ожидаемый объем производства — порядка 1575 тонн в год с 2024 года. Объем инвестиций в проект — более 140 млн рублей, будет создано 30 рабочих мест.

Кроме того, заключено соглашение о реализации в ОЭЗ ППТ «Моглино» проекта высокотехнологичного безотходного производства полного цикла по изготовлению мебельной заготовки и другой продукции деревообработки. Реализация продукции планируется на рынках США, Великобритании, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши. Объем инвестиций — более 220 млн рублей. В рамках проекта предполагается создание 35 рабочих мест.

«Все свои планы мы выполнили», — заявил губернатор Михаил Ведерников, оценивая работу псковской делегации на ПМЭФ-2021.