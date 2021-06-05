Бишкек, , 12:31 — REGNUM Секретариат Совета безопасности Киргизии назвал стабильной ситуацию на киргизско-таджикской границе. Об этом сообщили 5 июня в пресс-службе президента республики.

«Секретариат Совета безопасности особо подчеркивает, что сейчас никаких поводов для беспокойства нет», — говорится в сообщении. В Совбезе отметили, что принимаются меры для урегулирования ситуации мирным путем.

Ранее пограничная служба Киргизии обвинила Таджикистан в установлении пограничного наряда на неописанном участке границы, а также в нарушении киргизской границы.

В Душанбе обвинение опровергли, заявив, что пограничный наряд установлен по принципу паритета в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. МИД Таджикистана и Киргизии обменялись нотами протеста.

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