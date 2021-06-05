Мадрид, , 12:40 — REGNUM Хавбек мадридского футбольного клуба «Атлетико» Сауль Ньигес попал в сферу интересов туринской команды «Ювентус». Об этом 5 июня сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, руководство «Ювентуса» заинтересовано в приобретении 26-летнего футболиста и в настоящее время перешло к активным переговорам с мадридским клубом.

При этом уточняется, что в «Атлетико» намерены выручить за игрока не менее €70 млн и к полузащитнику также проявляют интерес клубы «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и мюнхенская «Бавария».

Отметим, в нынешнем сезоне Сауль Ньигес сыграл в составе «Атлетико» в 41 матче и смог в них забить два гола и сделать одну результативную передачу. Его нынешний контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.