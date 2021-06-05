Мещовск, Калужская область, , 12:47 — REGNUM Семейный праздник под открытым небом и одновременно гастрономический фестиваль открылся в полдень, 5 июня в деревне Торкотино Мещовского района, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Агентство по развитию туризма Калужской области

Проект «Torkotino Fest» Artko40.ru

Оригинальный проект «Torkotino Fest» задумывался с акцентом на яблоко — фрукт, лежащий в основе производства, организованного в деревне Торкотино чехом Яном Йираско. Для того, чтобы поддержать новый туристический проект предприятия «Аблъко СIDER», к организации фестиваля активно подключилась местная администрация.

Территория фестиваля поделена на три тематических площадки: «Музыкальную», «Игровую» и «Гастрономическую» — всё организованы на открытом воздухе. Вход свободный, к работе на фестивале привлечены волонтёры. Гостям фестиваля предложен всевозможный интерактив на гастрономические темы — игры, конкурсы, участие в посадке яблоневой аллеи. Обязательная часть любого гастрономического фестиваля — дегустация: в Торкотино можно попробовать различные сорта сидра, а также другую продукцию из яблок. С секретами переработки яблок гостей фестиваля знакомят на экскурсиях по сидроварне, которые т проводиться каждый час. К фестивалю по окрестностям Торкотина проложен веломаршрут. Отдельного внимания заслуживает музыкальная программа: кроме местных творческих коллективов, на сцену Торкотина вышли артисты из Москвы и Санкт-Петербурга.

Проект «Torkotino Fest» был запущен в 2020 году, но в связи с эпидемиологической обстановкой практически не анонсировался и прошёл в сжатом формате. В 2021 году фестиваль проводится в полном объеме и заявлен в региональной программе «Сельское лето 2021», реализуемой областным министерством экономического развития.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге представили лучшие программы гастрономического туризма России