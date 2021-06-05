5 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Простому обывателю ПМЭФ запомнится главным образом скандалом: тем, что молодёжным лицом форума попытались сделать сверхпопулярного тик-токера Даню Милохина. И выглядело это по меньшей мере странно. Для чего он там? И почему бы, к примеру, не отыскать более достойные кандидатуры? Убойное обесценивание и дискредитация.

Платон Беседин, , 13:56 — REGNUM Прошла информация, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили контракты на 200 миллиардов рублей. Внушительная сумма, хотя, безусловно, не так чтобы ох и ах. Но — весьма и весьма солидно! Экономические ресурсы сейчас наверняка проанализируют то, что происходило на форуме. Насколько качественно это было. Насколько перспективно. Насколько эффективно. Дадут профессиональные выкладки и раскладки.

ПМЭФ 21 Дарья Драй © ИА REGNUM

Однако простому обывателю (хоть я и категорически не люблю данное словосочетание), дрейфующему по информационному потоку, ПМЭФ запомнится главным образом скандалом: тем, что молодёжным лицом форума попытались сделать сверхпопулярного тик-токера Даню Милохина. И выглядело это по меньшей мере странно. Для чего он там? И почему бы, к примеру, не отыскать более достойные кандидатуры? Убойное обесценивание и дискредитация.

Даня Милохин на Новое Радио Party Okras

Судя по тому, как после волны недовольства в социальных сетях относительно присутствия Милохина на ПМЭФ, его стали отбеливать разными способами — изначальный расчёт устроителей не оправдался. А был он прост: через появление тик-токера привлечь внимание молодёжи к происходящему на форуме — сделать такую себе замануху и хайпануть. Во всяком случае, именно так объясняли появление Милохина на ПМЭФ.

В этом, конечно, присутствует серьёзное лукавство. Или нам всерьёз верить, что адепты и поклонники Дани Милохина, с трудом освоившего мало-мальски интеллектуальную деятельность в её зачаточном состоянии, начнут интересоваться экономикой? Попытаются освоить что-то более серьёзное, нежели выливание личных комплексов в социальные сети? А если и захотят, то смогут ли?

Есть такое старое выражение, слышанное мною ещё в школе: «Если двоечника посадить с отличником, то двоечник не подтянется, а вот отличник, наоборот, скатится». Эта, в общем-то, банальная фраза как раз-таки весьма точно описывает заигрывания серьёзных организаций с кумирами малолеток. Милохин — на ПМЭФ, Моргенштерн — в рядах «Альфа-Банка» и обязательный прайм-тайм для подобных личностей.

Инфантильный властолюбец Цитата из м∕ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США

Давайте признаем очевидное: диктатура репостов и лайков окончательно победила. Ну, или почти победила. И наступило время слабаков, инфантилов и непрофессионалов. Поэтому одним из лиц форума становится не школьник Вадим Санников, добывший для России впервые за 20 лет победу на крупнейшем конкурсе научных и инженерных проектов, а тик-токер, умеющий лишь одно — продавать свою милоту и комплексы. Ключевое слово тут — «продавать».

И это проблема не только экономического форума в Петербурге, который, к слову, запомнится ещё и неадекватными ценами в буфете (бутылка виски за 900 000 рублей, к примеру), но и в целом той матрицы, которая выстроена сегодня. Она направлена не на преподнесение интеллекта, реальных достижений, а на завоевание популярности любой ценой и упрощение всего и вся. Как сказал Оззи Осборн о Ким Кардашьян: «Я сочинял и пел песни — и стал известным, а она известна исключительно тем, что она известна».

У такого положения дел есть и вполне практическая опасность. После инцидентов вроде экспертного выступления Дани Милохина на ПМЭФ вам всё труднее будет объяснять своим детям, почему необходимо хорошо учиться и получать знания в принципе. А ради чего, собственно? И государству всё труднее будет подготавливать специалистов, занимающихся реальными делами. Время мужиков, описанных Куваевым в «Территории» ушло — и пришло время мальчиков, сильно напоминающих девочек, не умеющих определяться ни с полом, ни с национальностью, ни с какими-либо серьёзными ценностями в принципе.

Стайка ликующих мимов Цитата из кф «Blow-up» реж. Микеланджело Антониони «Blow-up». 1966. Великобритания, Италия, США

И да, тут обязательно появится кто-нибудь, начинающий пояснять, что так всегда было и для чего вообще обращать внимание на подобных персонажей — они, мол, ничего не значат, ничего не несут и вообще это пыль, которую поднимет и рассеет ветер Истории. Люди, так говорящие, умны, но они не понимают простой вещи — не они, а дани милохины и юрии дуди прямо сейчас формируют сознание миллионов подростков и тем самым создают будущее. Будущее, в котором нет места умным. И непонимание этого — преступление не меньшее, чем пестование культа бездарей, лодырей и инфантилов. А именно его расцвет мы в полной мере наблюдаем сегодня.