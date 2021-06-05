Лилль, Франция, , 13:48 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Лилль» Бубакари Сумаре перейдет в состав команды «Лестер». Об этом 5 июня сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Twitter.

По информации источника, стороны уже заключили соглашение о трансфере 22-летнего футболиста на сумму в €23 млн и в скором времени о данной сделке будет объявлено официально.

Отметим, в нынешнем сезоне Бубакари Сумаре сыграл в составе «Лилля» в 43 матчах и смог в них отдать два голевых паса.