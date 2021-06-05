Ташкент, , 12:15 — REGNUM Первый компонент вакцины против коронавируса в Узбекистане получили 1,45 млн человек, или 4,17% населения республики. Об этом сообщили 5 июня в пресс-службе министерства здравоохранения Узбекистана.

Высокие темпы вакцинации наблюдаются в Ферганской области, где поставлено 287,7 тыс. прививок, в Наманганской области — 270 тыс., в Андижанской области — 263 тыс. Второй компонент вакцины получили 840 тыс. человек, или 2,4% населения страны.

Отметим, вакцина ZF-UZ-VAC2001, чаще всего использующаяся в Узбекистане, предполагает три этапа вакцинации. Третий компонент этой вакцины получили 6386 человек.

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