Калининград, , 12:11 — REGNUM Калининградский автомобилестроительный завод «Автотор» освоил производство четвёртого поколения кроссовера Hyundai Tucson. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Hyundai Tucson для российского рынка будет производиться с тремя вариантами двигателей: бензиновыми двигателями объёмом 2497 и 1999 куб. см. и дизельным объёмом 1998 куб. см. Разные модификации будут оснащаться двумя вариантами автоматической или механической коробкой передачи.

«Запуск производства был осуществлён в намеченные сроки в соответствии со всеми требованиями Hyundai по качеству производственного процесса и готовой продукции», — отметили представители инжинирингового центра «Автотора».

В компании добавили, что новый Tucson получит дополнительные функции безопасности. В частности, кроссовер будет оснащаться системами предупреждения фронтальных столкновений и удержания в полосе движения. Также автомобиль получит функцию ассистента дистанционной парковки и интеллектуальные системы переключения дальнего света и слежения за состоянием водителя.

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