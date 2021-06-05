Генуя, Италия, , 12:13 — REGNUM Новым главным тренером генуэзского футбольного клуба «Сампдория» может стать Патрик Виейра, который ранее был главным наставником команды «Ницца». Об этом 5 июня сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Уточняется, что в настоящее время клуб из Генуи уже начал вести переговоры с 45-летним специалистом из Франции.

При этом до того Виейра был главным тренером команды «Ницца», с которой он работал в предыдущем сезоне.

Отметим, Патрик Виейра пришел на должность главного тренера «Ниццы» в 2018 году, а до того работал главным тренером команды «Нью-Йорк Сити» и резервной и юношеской командах клуба «Манчестер Сити».