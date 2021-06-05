Нур-Султан, , 11:53 — REGNUM Правительство Казахстана окажет Таджикистану безвозмездную военно-техническую помощь. Об этом сообщили 5 июня в пресс-службе казахстанского министерства обороны.

Соответствующий проект постановления правительства опубликован для обсуждения. Отмечается, что само соглашение между Казахстаном и Таджикистаном принято 17 апреля 2021 года.

Согласно документу, Казахстан также обязуется доставить военное имущество железнодорожным транспортом. Таджикистан, в свою очередь, обязуется не передавать боеприпасы в третьи страны.

После реализации всех правовых процедур в Душанбе будет доставлено 3 млн патронов калибра 5,45 мм, 20 тыс. патронов 23 мм и 10 тыс. выстрелом 82 мм.

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