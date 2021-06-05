Москва, , 12:40 — REGNUM Возврат денег болельщикам из России за билеты на соревнования, которые пройдут в рамках летних Олимпийских игр в Токио, завершен. Об этом 5 июня сообщила директор по связям компании «Матч хоспиталити», являющейся официальным авторизированным продавцом билетов на летние Игры в Токио и зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине, Мария Изотова.

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«Все болельщики, которые подтвердили свой отказ от билетов, получили обратно свои деньги», — приводит ее слова ТАСС.

Также Изотова напомнила, что оргкомитет летних ОИ в Токио установил крайним сроком возврата билетов 20 мая.

«Мы связались с покупателями, всем были отправлены соответствующие заявления на возврат. Те, кто их подписали, уже все получили», — добавила директор по связям компании «Матч хоспиталити».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта оргкомитет летней Олимпиады в Токио принял решение, что соревнования пройдут без болельщиков из-за рубежа в связи с неблагополучной ситуацией с пандемией коронавирусной инфекции.