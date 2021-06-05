Москва, , 11:43 — REGNUM Надёжный пароль для интернет-сервисов можно составить с помощью ключевой фразы. Об этом сообщил член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук в интервью радио Sputnik.

Надёжный пароль для интернет-сервисов должен состоять из достаточного количества различных букв, цифр и других символов. Такой пароль можно сгенерировать с помощью специальной программы, однако полученная комбинация символов будет сложна для запоминания.

«С паролями главная проблема в том, что однажды вы его забудете», — отметил Ющук.

Эксперт добавил, что можно составить надёжный пароль, который будет не очень сложным для запоминания. Для этого нужно выбрать любую фразу и заменить в ней некоторые символы.

«Условно говоря, можете сделать пароль «куда иду я с Пятачком — большой-большой секрет». При этом букву «о» заменить на ноль, а букву «а» на «@» и в конце ещё восклицательный знак поставить», — объяснил специалист, подчеркнув, что злоумышленники не смогут взломать такой пароль методом подбора.

Читайте ранее в этом сюжете: В России лишь 12% пользователей не защищаются от киберугроз