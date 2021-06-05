Нур-Султан, , 11:35 — REGNUM Предстоящее десятилетие будет отмечено большими достижениями в продвижении «зеленой повестки» в Казахстане. Об этом 5 июня на своей странице в Twitter написал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, начинается десятилетие ООН по восстановлению экосистемы. «Казахстан уделяет особое внимание решению экологических проблем», — написал Токаев.

Напомним, 26 мая Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан работает над созданием концепции низкоуглеродистого развития республики. По его словам, «экологизация» добывающей промышленности является первостепенной задачей.

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